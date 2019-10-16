Haberler » Güncel » Gazetecilerden Müftü Öztürk'e ziyaret

Gazetecilerden Müftü Öztürk'e ziyaret

Muş'un Varto ilçesinde görev yapan gazeteciler, Müftü Bayram Öztürk'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

16.10.2019 12:33Gazetecilerden Müftü Öztürk'e ziyaret
Muş'un Varto ilçesinde görev yapan gazeteciler, Müftü Bayram Öztürk'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Muş'un Varto Müftülüğüne atanan Bayram Öztürk'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. İlçede görev yapan gazeteciler Hamza Sezgin Yonat ve Fatih Çelik, Müftü Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Müftü Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilerle sohbet etti. Öztürk, yapılacak çalışmalarda basının desteğini görmek istediklerini ifade ederek, hep beraber güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Gazeteciler ise, Müftü Öztürk'ün sıcak karşılaması ve ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, Varto için yapılacak her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını ifade ettiler. - MUŞ

Bayram Öztürk, Müftü, Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:00 Turgutlu'da yavru ebabil bulundu
14:00 Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
14:00 Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası
13:55 Öğrencilerden 'Barış Pınarı' kahramanlarına anlamlı klip
13:54 İş dünyası, Kuzeyşehir'e hayran kaldı
13:59 (Havadan görüntülerle) - ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN
13:59 "4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi" başladı
16.10.2019 14:01:42