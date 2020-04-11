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Gazetecilerden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Gazetecilerden polis ekiplerine sürpriz kutlama Bartın'da görev yapan gazeteciler Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı kapsamında sahte ihbarda bulunarak çağırdıkları asayiş ekiplerine pasta ikram etti.

11.04.2020 19:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:23
Gazetecilerden polis ekiplerine sürpriz kutlama
BARTIN - Bartın 'da görev yapan gazeteciler Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı kapsamında sahte ihbarda bulunarak çağırdıkları asayiş ekiplerine pasta ikram etti.
Bartın'da Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı kapsamında bir grup gazeteci emniyet görevlilerine sürpriz yaptı. Bu kapsamda bir araya gelen bir gazeteci ilk olarak kavga ihbarında bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olay yerine kavga eden vatandaşlarla karşılaşmayı beklerken, yaş pasta ile kendilerini bekleyen gazetecilerle karşılaştı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarından sonra en fazla mesai yapan personel olan polisler gerçekleştirilen sürpriz için teşekkür etti. Gazeteciler de Asayiş ekipleri nezdinde Türk Polis Teşkilatının 175. yılını kutladı. Gazetecilerden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Kaynak: İHA

Etiketler: Bartın, kavga, Polis, Genel
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