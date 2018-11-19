Gazetecilerden Vali Nayir'e 'Hoş Geldiniz' Ziyareti

Sakarya
'nın yeni Valisi Ahmet Hamdi Nayir
Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe
ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Vali Nayir, basın ile birlikte çalışarak Sakarya için güzel işlere imza atmak istediklerini dile getirdi.
Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe ve yönetim kurulu üyeleri Kütahya
'dan ilimize yeni atanan Vali Ahmet Hamdi
Nayir'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Başkan Aydıntepe'nin yanı sıra Başkanvekilleri Nedim Müjdat Çetin ve Salih Yalçıntaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Ürdüç, Ahmet Kaya
, Semra Can, İbrahim Çorbacı, Mehmet Karakaş
, Erol Ulu ve Suat Beyenal katıldı.
"Rencide etmeden"
Sakarya basını ile güzel bir birliktelik oluşturmak istediklerini dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir
, "Günümüzde haber alma ve iletişim çok önemlidir. Halkımıza pencere olan basımız dördüncü kuvvet olarak kamu görevi ifa etmektedir. Toplum hassasiyetlerini gözeterek, şehrimizde güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Var olan devlet olgusunu yaşatmak için basına da önemli bir görev düşüyor. Kamu görevlileri basınla birlikte devleti temsil etmektedir. Kimseyi rencide etmeden, milletimize hizmet esası ile görevimizi yürüteceğiz" dedi.
"Eğitim ve sağlık"
Vali Nayir, daire müdürleri ile 22 Kasım Perşembe günü koordinasyon toplantısı yapacaklarını belirterek, "Önceliklerimiz eğitim ve sağlıktır. Her daire müdüründen rapor istedim. Bu raporlar doğrultusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Toplantıda daire müdürlerimize basınla ilişkilerini kuvvetlendirilmesi konusunda yapılması gerekenleri de anlatacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
Aydıntepe,Ahmet Hamdi Nayir,Sakarya
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:31