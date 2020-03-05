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Gazetecilere görüntü vermek istemeyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, mekanın mal kabul kapısından çıktı

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, önceki akşam bir mekanda buluştu. Magazincilerin kapıda beklediğini gören çift, alışveriş merkezinin mal kabul kapısından çıktı.

05.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:36

Defne Samyeli ile ayrılan Cem Yılmaz, kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle basınına bomba gibi düşen çift, önceki akşam bir mekanda görüntülendi.

GÖSTERİDEN ÇIKIP BULUŞTULAR

Habertürk'te yer alan habere göre: Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam stand up gösterisini sergilerken, sevgilisi Serenay Sarıkaya da Aslı Akbay, Buse Sinem İren, Deniz Özturhan, Meltem Parlak, Hande Yögen ve Şirincan Çakıroğlu'nun 50 metre ileride başka bir mekandaki 'Çokta Fifi' adlı stand up şovunu izledi. Sarıkaya, gösteriyi izlemek için geldiği mekana kulis girişinden girdi. Kendi gösterini bitiren Cem Yılmaz ise yakınlardaki bir mekana geçerek Serenay Sarıkaya ile buluştu.

MAL KABUL KAPISINDAN ÇIKTILAR

Mekanda bir süre zaman geçiren ikili, birlikte görüntülenmemek için ön kapıdan çıkmadı. Basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen ikili mekanın mal kabul otoparkından ayrı ayrı çıktı. Cem Yılmaz Levent'teki villasına giderken, sevgilisi Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evine gitti. Evine girerken görüntülenen Cem Yılmaz, sevgilisiyle ilgili sorulara sessiz kaldı.

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Gazetecilere görüntü vermek istemeyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, mekanın mal kabul kapısından çıktı

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Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (9)
HABER YORUMCUSU:sizene adam istediğini yapa bilir
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6.FİLO:Cem Yılmaz adam değil ki. .
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SEREN CANJ:Ahh birde ben bulabilsem zengin bir adam yaşlı olması bile umurumda olmaz evi arabası olsun yeter
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SİHA:escortluk yap o zaman ;)
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ADINIZI YAZIN:Hem Sizene Niye kıskanıyorsunuz rahat bırakın Adam işini yapıyor .
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KAYA:Serenaya bu aralar dizi teklifi gelmiyor herhalde. Gündemde kalmak için türlü türlü şeyler deniyor
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JEAN RENO:sonunda doğruyu buldu :)
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CEM:Kapa çeneni düdük.
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KAMYONCU RECO:GÜLÜM BENİM
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5.03.2020 13:28:17