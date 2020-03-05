Gazetecilere görüntü vermek istemeyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, mekanın mal kabul kapısından çıktı

Defne Samyeli ile ayrılan Cem Yılmaz, kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle magazin basınına bomba gibi düşen çift, önceki akşam bir mekanda görüntülendi.

GÖSTERİDEN ÇIKIP BULUŞTULAR

Habertürk'te yer alan habere göre: Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam stand up gösterisini sergilerken, sevgilisi Serenay Sarıkaya da Aslı Akbay, Buse Sinem İren, Deniz Özturhan, Meltem Parlak, Hande Yögen ve Şirincan Çakıroğlu'nun 50 metre ileride başka bir mekandaki 'Çokta Fifi' adlı stand up şovunu izledi. Sarıkaya, gösteriyi izlemek için geldiği mekana kulis girişinden girdi. Kendi gösterini bitiren Cem Yılmaz ise yakınlardaki bir mekana geçerek Serenay Sarıkaya ile buluştu.

MAL KABUL KAPISINDAN ÇIKTILAR

Mekanda bir süre zaman geçiren ikili, birlikte görüntülenmemek için ön kapıdan çıkmadı. Basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen ikili mekanın mal kabul otoparkından ayrı ayrı çıktı. Cem Yılmaz Levent'teki villasına giderken, sevgilisi Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evine gitti. Evine girerken görüntülenen Cem Yılmaz, sevgilisiyle ilgili sorulara sessiz kaldı.