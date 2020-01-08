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Gazetecilere ofis egzersizleri eğitimi

Kayseri'de görev yapan gazetecilere ofis egzersizleri eğitimi verildi.

08.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:34 Gazetecilere ofis egzersizleri eğitimi
'de görev yapan gazetecilere ofis egzersizleri eğitimi verildi.
Kayseri Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Eylem Sert, Yunus Bekir Konferans Salonu'nda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Sert, burada yaptığı konuşmada, gazeteciliğin zor ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu vurgulayarak, çalışma şartlarının da zor olduğunu söyledi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise programın yapıldığı salonun basın tarihi açısından önemli olduğunu belirterek, yerel basın hakkında bilgiler verdi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu da "Ofis Egzersizleri" konulu sunum yaptı.
Karaoğlu, aynı pozisyonda uzun süre kalma, telefon, tablet, bilgisayar ekranlarının kullanımı gibi sık tekrarlayan hareketler ve stresin, ofis ortamında çalışanları olumsuz etkilediğini ve pek çok sağlık sorununa yol açtığını ifade etti.
Habercilerin yanlarında taşıdıkları ağırlığın, objektif, fotoğraf makinesi, kamera, batarya, flaş, mikrofon, tripod ve görüntüleri ulaştırmak için internet bağlantısı sağlayan mobil cihazlarla beraber 20 kilogramı bulduğunu vurgulayan Karaoğlu, "Muhabir, fotomuhabiri ve kameramanların üzerinde canlı yayın için taşıdıkları 3G cihazlarının ağırlığının haricinde 8 ila 16 arasında değişen sim kart bulundurması da ayrı bir tehlikedir. Tek bir cep telefonunun bile kanser riskini arttırdığının tartışıldığını günümüzde, aynı anda 16 sim karttan çıkış yapan 3G cihazının ne kadar tehlikeli olduğu tartışılmaz bir gerçektir." diye konuştu.
Sunumun ardından Fizyoterapist Yusuf Mücahit Turan, gazetecilere ofiste yapabilecekleri egzersizleri uygulamalı olarak gösterdi.

Acıbadem, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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