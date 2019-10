"Gazetecilere sıkılan her kurşun insanlığa sıkılmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Gazetecilere, basın mensuplarına sıkılan her kurşun aslında insanlığa sıkılmıştır. Terör örgütlerini bu yaptıkları saldırılardan dolayı şiddetle ve nefretle kınıyorum." dedi.Kaya, başkanı olduğu CHP Spor Kurulu'nun yürütme kurulunun belirlenmesi için parti genel merkezinde yapılan toplantıda gazetecilerin, Barış Pınarı Harekatı'nı sınırda takip eden basın mensuplarını hedef alan terör saldırılarına ilişkin sorularını yanıtladı.Şehitlere Allah'tan rahmet, Türkiye 'ye başsağlığı dileyen Kaya, Türkiye'nin kendi güvenliği açısından bir harekata başladığını belirtti.Savaş koşullarında dokunulmayacak temel noktalar bulunduğunu kaydeden Kaya, şöyle devam etti:"Hastaneler, ibadethaneler, okullar, çocuklar, kadınlar, sivil yurttaşlar ve hepsinden önemlisi halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için çaba sarf eden gazeteciler. Gazetecilere, basın mensuplarına sıkılan her kurşun aslında insanlığa sıkılmıştır. Sivillere atılan her bomba insanlığa atılmıştır. Bu konuda bir savaş suçu işlenmektedir. Bu suçu işleyenler dünyada en ağır cezaya çarptırılmalılar. Gazetecilere, basın mensuplarına bir daha bu tür saldırılar asla ve asla hiçbir koşulda olmamalıdır, kabul edilemez. Terör örgütlerini bu yaptıkları saldırılardan dolayı şiddetle ve nefretle kınıyorum."Kaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi sınırlarını, topraklarını savunacağını ancak hızla Suriye'de barışın tesis edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Barışın bir an önce tesis edilmesi için Ankara'yla Şam arasında bir barış köprüsünün kurulması lazım. Hemen Şam ile Ankara buluşması gerekiyor ve arkasından hızla İran, Irak, Suriye ve Türkiye tarafından Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulup Orta Doğu'nun bu kan gölündeki durumuna son verilmesi gerekiyor. Dünya seyirci kalıyor. Biz dünyaya Suriye ile İran, Irak ve Türkiye olarak barışın Orta Doğu'da mümkün olduğunu göstermek zorundayız. Bunu sağlarsak hiçbir canımız şehit düşmez, hiçbir canımız yaralı kalmaz diye düşünüyorum." dedi."Kara propagandaya teslim olmamak lazım"Sosyal medya üzerinden, "Türk ordusunun sivilleri, ibadethaneleri vurduğu" şeklinde kara propaganda yürütüldüğü hatırlatması üzerine Kaya, "Bu ortamda kara propagandaya teslim olmamak lazım. Toplumun gördükleri var, yaşadıklarımız var. Nusaybin'de Kürtçe ağıtlar yakan kadınları, insanları gördük. Bu tablo Türkiye'ye, dünyaya yakışan bir tablo değil. Bu tabloyu gerçekleştirenleri şiddet ve nefretle kınıyorum." diye konuştu.