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Gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı

Gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere, Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi.

11.10.2019 23:35Gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı
Gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere, Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda iki gazeteci hafif yaralandı.
Barış Pınarı Harekatının 3'üncü gününde, Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif yaralandı.
Yaralı gazeteciler, haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Mardin, Genel

Kaynak: İHA

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