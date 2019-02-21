Gazeteciye Adliye Çıkışı Silahlı Saldırı

Kaynak: İHA

Zonguldak'ta yakınları ile girdiği bir duruşma çıkışı gazeteci Selçuk Koçaklı'ya silahlı saldırıda bulunuldu. Polis kalabalığı dağıtmak için silahı havaya doğrulttu.Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. İddialara göre kentte gazetecilik yapan Selçuk Koçaklı, yakınları ile bir duruşmaya girdi. Duruşma sonrası adliye önüne çıkan aile, bir anda kamyonet ile olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Bu sırada bir kişi belinden çıkarttığı silahla gazeteciyi karnından yaraladı. Silahtan çıkan tek kurşunla yaralanan Koçaklı bir anda yere yığıldı. Bu sırada olay yerine adliyede görevli polis memurları koştu. Gazeteci Koçaklı yere yığılırken ortalık bir anda karıştı. Polis memurları kalabalığı dağıtmak için silahını havaya doğrulttu. Bu sırada polis memurları da kavgayı ayırmaya çalıştı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler ise olay yerine geldikleri kamyonet ile kaçtı. Polis ekipleri zanlıların peşine düştü.Gazeteci Selçuk Koçaklı ise olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçaklı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ZONGULDAK