Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış Raporu"

Kaynak: AA

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, İmam Hatiplere ilişkin 2017'ye göre olumsuz değerlendirmelerin azaldığını kaydetti.Bekiroğlu, Fatih'deki ÖNDER binasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, İmam Hatiplerin, bazen tarafgirlik, bazen de karşıtlık üzerinden tartışılan bir konu olduğunu ifade ederek, İHL'nin Türkiye'nin en çok konuşulan ve tartışılan, olumlu-olumsuz yönleriyle ele alınan, özellikle darbe dönemlerinde sıkıntılar yaşamış ve yaşatılmış bir eğitim modeli olduğunu anlattı.28 Şubat dönemine değinen Bekiroğlu, şunları kaydetti:"28 Şubat'ta İHL'ler epeyce olumsuz bir süreç yaşamıştır. Medyanın imam hatiplere bakışı, imam hatip algısını epeyce etkilemektedir. Biz medyanın bakışını detaylı analiz etmeyi hep önemli gördük. Bu hem ÖNDER Açısından hem paydaş diğer STK'lar hem de milli eğitimimiz ve diğer kurumlar, aynı zamanda basın için de faydalıdır. Bazen imam hatipleri savunurken kullandığımız dil, üslup, yöntem, farkında olmadan imam hatiplere zarar verebiliyor. Olumsuz haberleri çok abartılı, çok ölçüsüz, saygı sınırlarını aşan dil, medyaya da zarar veriyor ama en önemlisi bu okullarda okuyan çocuklarımıza, velilerimize, dolayısıyla bu ülke vatandaşına farkında olarak ya da olmayarak çok büyük zararlar veriyor."İmam hatip algısının özellikle medyanın dili üzerinden değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünerek hareket ettiklerini söyleyen Bekiroğlu, "Çalışmalarımız sonrasında elde ettiğimiz verilerde, ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Raporu detaylıca incelediğimizde 2017'ye göre olumsuz değerlendirmelerin azaldığını görüyoruz. Bu önemli bir gelişmedir." dedi.Bekiroğlu, 2017 ve öncesinde imam hatip meselesinin, daha fazla siyasi düzlemde tartışılan bir meseleyken şimdi daha az siyasi boyutuyla konuşulduğunu ifade ederek, "İmam hatip okullarımız, eğitim meselesi üzerinden tartışılmalı ve gençlerimizin geleceği üzerinden konuşulmalıdır. Biz bunu siyasi düzlemde tartıştığımız zaman tarafgirlik, karşıtlık gibi bir alana, adeta cepheleşmeye hapsetmiş oluyoruz. Medya, STK, siyasetçiler, bürokratlar ve akademisyenler olarak olarak bu durumdan çıkmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.Bekiroğlu, şöyle devam etti:"Türkiye'nin yurt dışına ve İslam dünyasına sunabileceği en önemli eğitim modeli, imam hatip modeli olarak görülmektedir. Yurt dışında yaklaşık 50 imam hatip açıldı ve bu okulları gelip Milli Eğitim Bakanlığımızdan öğrenmeye çalışan insanlar, devletler, kurumlar var. Meseleyi dar bir tartışma alanına hapsederek, özgün modelini heder etmememiz gerekiyor. Kendi siyasi tartışmalarımız, tarafgirliklerimiz ve kamplaşmamıza bu eğitim modelini feda etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum.""Hepimizin yakınında bir imam hatipli var"ARGETUS Araştırma Danışmanı Erol Erdoğan ise ÖNDER'in raporuna katkı sunmak için medya çalışanlarının imam hatip meselesine nasıl baktıklarına ilişkin bir araştırma yaptıklarını dile getirerek, "53 medya organında farklı pozisyonlarda görev yapan kişilerin, imam hatiplere bakış açıları ve ilgili durumlarını ölçmeye yönelik bir çalışma yapıldı. Raporda, her bir medya mensubu yaptıkları haber kadar olumsuz değil. Gazetecilerin, bulundukları yer veya medya organından dolayı daha fazla ayrımcı dil kullandıklarını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.Araştırmaya katılan medya mensuplarına, "Ailenizde ya da yakınlarınızda İmam Hatip Lisesi mezunu olan biri var mı?" sorusuna, yüzde 90'a yakın "Evet" cevabı verildiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:"Hepimizin yakınında, çevresinde bir imam hatipli var ve bu Türk medyası için güzel bir imkandır çünkü meseleye daha içeriden bakabilme fırsatı sunuyor. Ayrıca imam hatip meselesinin çoğunlukla güncel, politik bir konu olarak ele alınıyor olması da önemli bir husustur. Bu konu bir okul açısından avantaj olarak gözükse de, kendisini özellikle eğitimde öne çıkarmaya çalışan bir okul için dezavantaj olarak görülüyor. Dolayısıyla bu konu, hem ÖNDER gibi çalışan kurumlar nezdinde hem de eğitim meselesine daha objektif bakmak isteyen medya mensuplarının irdelenmesi gereken bir mesele ve sorundur."Toplantıda, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Kamber Çal ve "Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış" yayın kurulundan İslam Şensöz de rapora ilişkin bilgilendirme yaptı.