Gazi Albayrak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL belediye başkan adayı olan Gazi Albayrak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Gazi Albayrak isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL adayı Gazi Albayrak kimdir? Bağımsız GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL adayı Gazi Albayrak yüzde kaç oy aldı?

Gazi Albayrak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL belediye başkan adayı olarak gösterilen Gazi Albayrak ŞEHİTKAMİL ilçesinde % 1,11 oranında oy almıştır. ŞEHİTKAMİL ilçesinde % 1,11 oranında oy olan Gazi Albayrak adlı Bağımsız adayı toplamda 3.704 adet oy sayısına ulaştı.

Gazi Albayrak Kimdir?

Aslen Kahramanmaraşlı olan Gazi Albayrak, 1979 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Albayrak, Gaziantep Universitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı. 15 yıldır Japonya'da ticaret yapan Albayrak, Gaziantep'e dönerek, ticaret faaliyetlerine devam ediyor. Albayrak evli ve 5 çocuk babası.

Gazi Albayrak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bağımsız Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı oldu.

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.