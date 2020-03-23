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Gazi cenazesinde maske hassasiyeti

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cemil Yazıcı'nın (67), cenaze töreninde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle askeri tören düzenlenmezken önlem alan cemaat de maskeli namaz kıldı.

23.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:02
Gazi cenazesinde maske hassasiyeti
Kırıkkale 'nin Bahşılı ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cemil Yazıcı'nın (67), cenaze töreninde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle askeri tören düzenlenmezken önlem alan cemaat de maskeli namaz kıldı.

Kırkkale'nin Bahşılı ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Cemil Yazıcı (67) geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazıcı'nın cenazesi Bahşılı ilçesindeki Hüseyin Onbaşı Camisi'ne getirildi. Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle askeri tören düzenlenmezken, önlem alan cemaat de maskeli namaz kıldı. Yazıcı, buradaki törenin ardından Osman Şenses Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırıkkale, Bahşılı, Kıbrıs, Güncel

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