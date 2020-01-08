Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi yenilendi

Samsun Gazi Devlet Hastanesinde yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında acil servisin travma, kırmızı alan, alçı odası, müdahale alanları ve ambulans hasta giriş bölümü hizmete açıldı.

Hizmete giren bölümlerde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, çalışmalar hakkında Başhekim Emine Sehmen'den bilgi aldı.

Acil servisin günde ortalama 1200 hastaya cevap vererek il merkezinde oldukça önemli bir hizmeti karşıladığına işaret eden Oruç, yeni hizmete girecek bölümlerle servisin iki kat büyüklüğe ulaşacağını vurguladı.

Genişletme ve yenileme çalışmaları sırasında sunulan hizmette aksama yaşanmamasına büyük önem verdiklerini dile getiren Oruç, "3 ay gibi kısa zamanda çalışmalar tamamlandı. Hasta bekleme alanı ve sarı alanda yapılacak küçük düzenleme çalışmalarından sonra Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi, en az 10 yıl nitelikli sağlık hizmeti sunacak fiziki yapıya kavuştu." dedi.

Oruç, kamu hastanelerine başvuran Samsunluların daha nitelikli alanlarda hizmet almasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda sağlık çalışanlarının memnuniyetini sağlayacak fiziki alanlar oluşturuyoruz. Planlama safhasında mutlaka onların da görüşüne başvurarak ortak akılla çalışmaları yürüttük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA