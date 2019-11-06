Gazi er ve emekli astsubay askeri törenle toprağa verildi

Osmaniye'de, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu vefat eden gazi jandarma er Emrah Dal (44) ve beyin kanaması sonucu yaşamını kaybeden emekli astsubay Osman Koçanlı (66) düzenlenen askeri törenle defnedildiler.

1997 yılında Kuzey Irak'ta terör saldırısı sonucu omzundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak gazi olan jandarma er Emrah Dal, evinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası gazi, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Diğer yandan, Yaveriye Mahallesi TOKİ Konutlarında oturan 5 çocuk babası emekli astsubay başçavuş Osman Koçanlı ise beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Emrah Dal ve Osman Koçanlı için Mezarlık Camiinde tören düzenlendi. Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, askerlerin omzunda bir süre taşınan naaşlar, cenaze araçlarına konuldu. Emrah Dal, görev şehitliğinde, Osman Koçanlı ise Asri mezarlığında son yolculuklarına uğurlandılar.

Cenaze törenine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Türkiye Harp Malulu, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye İl Başkanı Şenel Yıldız, askeri erkan ile merhum askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Kaynak: DHA