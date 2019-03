Gazi Kentte Cumhur İttifakı Kahvaltıda Buluştu

Kaynak: İHA

Cumhur ittifakını oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) milletvekilleri ve belediye başkan adayları, her iki partinin il teşkilatları Gaziantep'te düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşanlar, ittifakın önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.Özel bir restoranda düzenlenen toplantıya Cumhur ittifakının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Ak Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve çok sayıda partili katıldıKahvaltının açılış konuşmasını yapan MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik Cumhur İttifakının tüm terör örgütlerine karşı birlik olup dimdik ayakta durduğunu belirterek, "Çözüm sürecinin rafa kaldırılması, tarihe gömülmesinin ardından ABD, AB ülkelerinin düşman tutumları, terör örgütleri, FETÖ'cüler, PKK'lılar hepsi birleşerek Türkiye'ye kumpas kurmaya başladılar. Adım adım kumpaslarını, suikastlarını planlayarak yol almaya başladılar. Bütün bu saldırıları bertaraf eden Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı ile bir irade koyarak 16 Nisan referandumuyla Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak geniş ve hummalı bir çalışmayla bir referandum değişikliği hazırladılar. İki partinin uzun süren emekleri ile hazırlanan referandum Türk milleti tarafından evet oyu ile kabul edilerek Türk milleti bu iki liderin ittifakını bağrına basmaya başlamıştır. Cumhur İttifakı ile bu seçimin sonuçlarının Türk milletinin menfaatlerini her şeyin önünde tutmak üzere hedefledik" dedi."Bu birlik ve beraberlik zillet, illet ittifakına ders olur"Cumhur İttifakının birlik ve beraberliğinin daim olacağını vurgulayan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, "Rabbim bu birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Genel Başkanımız bu birlik ve beraberlik için şeref duyuyorlar. 31 Mart akşamına kadar değil mezara kadar devam eden bir beraberliğimiz var. İnşallah bu birlik ve beraberlik kırk benzemezin bir araya geldiği zillet, illet ittifakına ders olur. Bizim amacımız bir, hedefimiz bir onun için çok kuvvetli bir çimentomuz var. Bu birlik ve beraberlik daim olacak inşallah. Dünyanın diğer ucunda 16 bin 500 kilometre uzaktan Türkiye'ye mesaj veriyorlar. Camimize saldırıyorlar. Hedef Türkiye. Neden Türkiye? Coğrafyasında, bölgesinde kuralları koyan bir ülkeyi kimse istemiyor. Bu kırk benzemezi de bir araya getirenler onlar. Bize mesaj vermek istediler. Ama bu birlik ve beraberlik daim olduğu sürece İnşallah hedeflerine, amaçlarına varamayacaklar. 31 Mart akşamında Cumhur İttifakının tüm adaylarının firesiz şekilde 10-0 olarak seçilmesiyle son bulacaktır" ifadelerini kullandı." Cumhur İttifakı iman ittifakıdır"Cumhur İttifakının iman ittifakı olduğuna değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Cumhur İttifakı, iman ittifakıdır. Cumhur İttifakı, inanç ittifakıdır. Cumhur İttifakı, ümmet ittifakıdır. Cumhur İttifakı, söz konusu vatansa gerisi teferruat ittifakıdır. Çünkü bizim ittifakımız akşamdan sabaha olan bir ittifak değildir. İnsanlık tarihi kadar eskidir. Bizim bu mücadelemiz Alparslan'ın Malazgirt'te girdiği mücadelenin aynısıdır. Fatih Sultan Mehmet'in Fetih mücadelesidir. Bu mücadele darağacına giderken imanla giden rahmetli Menderes mücadelesidir. Bu mücadele dimdik duran rahmetli Alparslan Türkeş mücadelesidir" şeklinde konuştu."Mazeret üretebiliriz ama bu bize yakışmaz"Suriye'deki iç savaşı mazeret etmeyeceklerini daha çok çalışacaklarına değinen Şahin, "Ben arkadaşlarıma söyledim. Mazeret üretebiliriz. Dibimizde savaş var deyip her şeyi bahane edip neden iş yapmadığımızı anlatabiliriz. Mazeret üretebiliriz ancak bu bize yakışmaz dedim. Çok çalışacağız, karıncalar gibi çok çalışıp dev eserler bırakacağız dedim. Devlet Bahçeli'nin dediği gibi 'iman varsa imkan vardır' dedim. Ben sizlere güveniyorum. Cumhur İttifakı Gazi şehrin tohumlarında var. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte de güçlenerek devam edeceğiz. Bu salon dağ gibi arkamızda durduğu sürece hiçbir sınavdan korkmuyoruz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakının Gaziantep'teki başarısıyla taçlandıracaktır. Çünkü korkaklar zafer anıtı dikemez" diye konuştu.Buluşma toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı. - GAZİANTEP