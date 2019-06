Gazi kentte üniversite sanayi İşbirliğinde dev adım

Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında Gaziantep Üniversitesi TargeT Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Gaziantep İlinde faaliyet gösteren AR-GE Merkezi yönetici ve çalışanlarına yönelik Gaziantep'in AR-GE, ÜR-GE ve tasarım ekosisteminin nasıl geliştirileceğine dair toplantı yapıldı. Toplantı Gaziantep Üniversitesi Seyirtepe Eğitim ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirildi.



Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, "Gaziantep Üniversitesinin, sanayi, endüstri ve teknoloji politikalarını oluştururken şuna inanıyoruz: Bir ağacın meyvesini alabilmek için önce onun tohumunu atmak, fidanını dikmek lazım. AR-GE, ÜR-GE ve TASARIM çalışmaları da böyledir. Önce çok ciddi emek vermek lazım. Ardından firmalara, şehrimize ve ülkemize nasıl katma değer sağladığı açık bir şekilde görülecektir. Gaziantep'te AR-GE Merkezleri sayısının mutlaka artması gerekir. Bunu sanayicilerimize çok iyi anlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



Gaziantep'in ihracatının artırılması için medikal ve savuma sanayi gibi yeni sektörlere yatırım yapmak, açılmak gerektiğinin dile getirildiğini, bunun doğru bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yılmaz, "Bununla birlikte ilimizdeki mevcut sektörlerin AR-GE, ÜR-GE ve Tasarım kapasitelerini geliştirerek mevcutların üzerine çok daha katma değerli ürünler katarak da karlılık düzeyini ve ihracatı artırmak mümkündür. Firmalarımızın AR-GE'ye yönelik fikirlerinin geliştirilmesi, değiştirilmesi ve bu tür platformların ve ekosistemin geliştirilmesi gerekiyor. Bu gelişim, AR-GE yapacak firmanın insan kaynağına verilecek eğitimle, AR-GE farkındalığı ve alt yapısının geliştirilmesiyle olabilir. Peki, 'AR-GE Merkezlerinde çalışan personel AR-GE'yi nereden öğrenecek veya firmanın bulunduğu sektördeki açıkları, fırsatları ve teknolojiyi bulup bunu ileriye götürecek personeli nasıl istihdam edecek' sorularına cevap bulmak gerekiyor. Gaziantep Üniversitesi olarak bu konudaki eksiklerini gidermeye ve yardımcı olmaya talip olduk. Bugün her sektörden AR-GE Merkezi temsilcileriyle bu konuda toplantı düzenleyerek buluştuk. Yine AR-GE Merkezleri direktörleri kendi bünyesinde çalışan personelin hangi alanda yüksek lisans ve doktora yapmasını bilmesi gerekiyor. Bu bağlamda AR-GE yapmak isteyen firmaların, AR-GE, ÜR-GE ve Tasarım konusunda insan kaynağını geliştirmek üzere Türkiye'de ilk defa Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans Programını açmış bulunuyoruz" dedi.



Türkiye'de bir ilk



Gaziantep Üniversitesi Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisansı Programı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Züleyha Değirmenci, GAÜN'de Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisansı Programı açıldığını ifade etti. Her yıl binlerce mühendisin mühendislik fakültesinden mezun olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Züleyha Değirmenci konuşmasında, "Sanayide mühendislerin yüzde 50'si hemen iş buluyor olsa da alınan ücretler tatmin edici değil. Bunun nedenleri arasında mühendisin niteliklerinin şirketin arzu ettiği biçimde arttıramamış olması yer almaktadır. Türkiye'de ilk defa Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında açılan Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile bölgemizde katma değeri yüksek kalifiye mühendisler yetişecektir" ifadelerini kullandı.



"Erasmus Plus projemizle farkımızı ortaya koyuyoruz"



ULUTEM Merkez Müdürü Doç. Dr. Emrah Özahi konuşmasında, "ÜR-GE ve Tasarım Mühendisliği yüksek lisansın programının bir bacağı gibi olan uluslararası platformda ses getiren Erasmus Plus Projemiz AR-GE, ÜR-GE ve tasarım alanında oluşturacağı e-platform ile oldukça özgün bir değer ortaya koymaktadır. AR-GE Merkezleri ve Sanayide çalışan AR-GE personeli mezun olduktan sonra AR-GE personeli olarak yerleşiyor ancak literatür tarama ve AR-GE bilgileri konusunda yeterli olmadığıyla ilgili sanayiden sürekli şikayet alıyoruz. Biz de Gaziantep Üniversitesi olarak bununla ilgili bir Erasmus Plus projesi yazdık. Bu proje Mesleki Eğitim Çerçevesinde Araştırma, Geliştirme personellerinin eğitimlerinin ve formasyonlarının geliştirilmesiyle ilgili. Tabii burada projemiz Gaziantep Üniversitesi Target TTO A.Ş yürütücülüğünde, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, MAN Türkiye A.Ş, I-BOX CREATE S.L(İspanya), VITECO S.r.l (İtalya) işbirliğiyle gerçekleşti. 31 Ağustos 2020'de tamamlanacak projeyle yenilikçi eğitim müfredatı oluşturacağız. Bu şekilde yüksek lisans programına katılamayan, başvuramayan üniversiteye gelip gitme imkanı olmayan tüm Türkiye'den herkesin kayıt olabileceği, birbirleriyle iletişim halinde oldukları profesyonel bir e-platform oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Toplantıya Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Sadık Gözek, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep Üniversitesi ÜR-GE ve Tasarım Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Züleyha Değirmenci, Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey İleri Teknoloji ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emrah Özahi, Gaziantep Teknopark ve Target TTO Genel Müdürü Ekrem Tekin, Genel Müdür Yardımcısı Başar Kılıçparlar ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA