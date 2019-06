93. Gazi Koşusu 'nu Ahmet Çelik 'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı. Çelik'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

İmamoğlu ödülü verirken, "Aslan, daha nicelerine inşallah" dedi. Çelik, İmamoğlu'nun bu sözlerine "Her şey güzel olacak" diyerek cevap verdi.