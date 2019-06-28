28.06.2019 18:03
Haberler » Güncel » Haber

Gazi mahallesinde sıcak asfalt çalışması

Gazi mahallesinde sıcak asfalt çalışması

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Gazi mahallesinde doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından Develi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde deforme olmuş yollarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Kayseri 'nin Develi ilçesine bağlı Gazi mahallesinde doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından Develi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde deforme olmuş yollarda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

2018 yılında Gazi mahallesinde başlatılan doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan mahalle içindeki yolların asfaltlama çalışmalarına başlandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ; "Gazi mahallemize geçen yıl başlatılan doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yolların asfaltlama çalışmalarına başladık. Program dahilinde en kısa sürede çalışmalar tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri , Develi , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:52 "Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği" sertifika töreni
19:52 TOKAT- ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KADİR YILDIRIM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-EK
19:51 Türkiye ile Kosova arasında eğitim alanında iş birliği
19:50 Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı
19:49 İstanbul Valiliğinden Boğaz'daki gürültü kirliliğini önlemek için çalışma
19:49 Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni
19:49 İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek