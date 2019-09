"Gazi Meclis'te O Gece" konferansı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Tarihte biz hiç böyle bir olay yaşamadık. Çok darbe gördük, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, her birinin ayrı ayrı millet iradesine darbe olduğunu biliyoruz ama hiç tankların insanların üzerinden geçtiği bir darbe görmedik." dedi.

Ünüvar, AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gazi Meclis'te O Gece" konulu konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine tanık olduğu anları katılımcılarla paylaştı.

15 Temmuz'un üç yıldır en çok konuşulan konuların başında geldiğini belirten Ünüvar, şunları söyledi:

"Tarihte biz hiç böyle bir olay yaşamadık. Çok darbe gördük, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, her birinin ayrı ayrı millet iradesine darbe olduğunu biliyoruz ama hiç tankların insanların üzerinden geçtiği bir darbe görmedik. Hiç insanların üzerine keskin nişancılarla onlara şehadet şerbetini içirecek kadar alçalan darbeciler hiç görmedik. İnşallah bundan sonra da görmeyiz. Bizler tarih yapan milletiz. Gerçekten Anafartalar, Dumlupınar, Kurtuluş Savaşı pek çok tarihi olayları yaşadık ama bizler çok yazmayı sevmiyoruz. Tarih yapmayı seviyoruz ama tarih yazmayı sevmiyoruz. Halbuki tarihe yazdığınız şeyler, tarihe not olarak düşüyor, insanlar için o ülkeyi korumak, korumak durumunda olan insanlar için bir mihenk taşı, adeta rehber oluyor."

Ünüvar, 15 Temmuz'un Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu vurguladı.

Eşiyle 15 Temmuz'da uçakla Erzurum'a gideceklerini ancak sefer saatini kaçırdıklarını ve evlerine döndüklerini belirten Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın evlerinde ailesiyle balkonda otururken uçakların sesini duyduklarını söyledi.

O gün yaşananları fotoğraflar eşliğinde anlatan Ünüvar, gelişmeler üzerine Meclise gittiğini ifade etti.

Meclisi, görevlilerin olmadığı ortamda zor şartlarda açtıklarını dile getiren Ünüvar, Meclis'te bulunan milletvekillerinin o gün 'biz buradayız, canımız pahasına da buradayız' mesajı verdiğini bildirdi.

Ünüvar, birlik ve beraberliğin ideolojiden çok daha önemli olduğunu belirterek, "O gün CHP'nin, MHP'nin, AK Parti'nin vekillerinin bulunması çok değerliydi, oradaki birlik ve beraberlik çok önemliydi." dedi.

Necdet Ünüvar, 15 Temmuz'da gecesi kopkoyu karanlık, sabahı ise bembeyaz ve aydınlık olan bir gece yaşadıklarını anlatarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA