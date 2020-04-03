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Gazi Meslek Lisesinden Korona virüs mücadelesi

Eskişehir'de Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi'nde oluşturulan ekiplerle üretilen maske ve dezenfekte ürünü ile Korona virüsüne (Covid-19) karşı mücadelesini sürdürüyor.

03.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:11
Gazi Meslek Lisesinden Korona virüs mücadelesi
Eskişehir 'de Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi'nde oluşturulan ekiplerle üretilen maske ve dezenfekte ürünü ile Korona virüsüne (Covid-19) karşı mücadelesini sürdürüyor.

Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi'nde oluşturulan iki ayrı ekip Korona virüs (Covid-19) ile mücadelesini sürdürüyor. Oluşturulan ilk ekip maske üretmeye başlamıştı. Üretimi hızlandırılan maske sayısı kısa sürede 800'den bin 500'e yükseldi. Eskişehir'de resmi kurumların taleplerine yetişmeye çalışan okulda, dezenfekte malzemesi de üretilmeye başlandı. Üretilen dezenfekte ürünü kullanılan bütün alanlarda kullanıldığında koruma özelliğine sahip. Günde 2 bin litre kapasite üretebilen okul, talepler doğrultusunda çalışmasını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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