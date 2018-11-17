Gazi Muhammet Salih Akyüz Adına Futbol Turnuvası

Batman
'ın Hasankeyf
ilçesinde 4 Ekim
2018'de PKK
'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz adına Trabzon
'da, "Gazi Muhammet Salih Akyüz Galyan Futbol
Turnuvası" düzenledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hareketsiz yaşamı önleme amacıyla hayata geçirilen "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamındaki turnuvanın başlaması dolayısıyla, Trabzon'daki bir halı sahada tören düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Gazi Muhammet Salih Akyüz'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Gelirken gazimizin sözünü okudum. Diyor ki, 'Bıraktığım yerden devam edeceğim'. Güzel bir mesaj veriyor. Beraber ve birlik olmanın önemini anlatıyor." dedi.
Organizasyonu düzenleyen gençleri kutlayan Öztürk, yarışmaya katılan takımlara da başarı diledi. Maçka
Kaymakamı Selim Çomaklı
, turnuvanın önemine dikkati çekerek, gazi Muhammet Salih Akyüz'ün adına anlamlı bir organizasyon olduğunu söyledi.
Akyüz, Maçka'da doğup büyüyüp Trabzon merkezde ikamet edenlerin birbirlerini tanıyıp kaynaşmaları, genç nesillerin aralarındaki bağı kuvvetlendirmeleri bakımından önemli bir çalışma olduğunu anlatarak, "Bizim de desteklediğimiz, üzerinde önemle durduğumuz sportif faaliyetlerden biri. Bu bakımdan turnuvayı düzenleyen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise turnuvanın isminin "Gazi Muhammet Salih Akyüz Galyan Futbol Turnuvası" olmasının önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Sayın Kaymakamımız ile gazimizi ziyaret ettiğimizde bize, 'Kaldığım yerden devam edeceğim' dedi. Bu da Karadeniz
insanının ne kadar vatanına, milletine ve bayrağına bağlı olduğunun, gerekirse gözünü kırpmadan canını feda edebileceğinin göstergesidir. Bu futbol turnuvasının da dostluk, birlik ve kardeşlik ile sonuçlanmasını temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."
Konuşmalarının ardından 11 takımın yer aldığı turnuva başladı.
Turnuvanın açılış törenine, Muhammet Salih Akyüz'ün babası Ahmet Akyüz ile belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Batman,Trabzon,Futbol
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:16