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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

10.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:55Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Anma sırasında saygı nöbetinde bulunan polislerin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu.
Çok sayıda vatandaş, elinde bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmbahaçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi. Tören sırasında saygı nöbeti tutan polislerin gözlerinin dolduğu görüldü.
Düzenlenen törenin ardından Atatürk'ün odası ziyarete açıldı. Odayı ziyaret eden vatandaşlar, ellerindeki çiçekleri Atatürk'ün yatağına bıraktı.
(Doğancan Cesur/İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, Güncel

Kaynak: İHA

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