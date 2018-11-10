Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Esenler'de Anıldı

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:07



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:07

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da tüm yurtta olduğu gibi Esenler'de de anıldı. Atatürk için saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Esenler'de de anıldı. Dörtyol Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan anma töreninde Atatürk için saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşuna geçildi ve ardından da İstiklal Marşı okundu. Anma töreninde, Esenler Kaymakamlığı adına İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Garnizon Komutanlığı adına Binbaşı Mustafa Figen ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Atatürk büstüne çelenk bıraktı.Öğrencilerden 10 kasım gösterileriEsenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği programla devam eden Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde de bir program gerçekleşti. Menderes Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Bir Ömrün Hikayesi Mustafa Kemal' adlı oratoryo salonu dolduran herkesin büyük beğenisini topladı. Esenlerli öğrenciler okudukları şiirler, tiyatro gösterileri ve söyledikleri türkülerle Atatürk'ü andı. 10 Kasımla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları kapsamında dereceye giren öğrencilere programın sonunda hediyeleri verildi. - İSTANBUL