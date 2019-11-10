Haberler » Yerel » Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum'da anıldı - Haber

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum'da anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum'da anıldıERZURUM - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:09
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde 'da anıldı
ERZURUM - Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri Havuzbaşı'ndaki Atatürk anıtında başladı. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anıta Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından saat 09.05'de sirenler eşliğinde bayraklar yarıya indirilerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Anma töreninin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Mavi Salonda düzenlenecek törene geçildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum'da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Erzurum, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
11:32 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece'de anıldı
11:25 Vali Bilmez 'Vira bismillah' dedi, denizden ağ çekti
11:15 Samsun'da Atatürk anıldı
11:13 Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldı
11:08 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıldönümünde Erzurum'da anıldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:13:33