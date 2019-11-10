Haberler » Güncel » Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Safranbolu'da anıldı - Haber

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Safranbolu'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü dolayısıyla Safranbolu ilçesinde anma töreni gerçekleştirildi.

10.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:39Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Safranbolu'da anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü dolayısıyla ilçesinde anma töreni gerçekleştirildi.

Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programına; Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Elif Köse, 125.Jandarma Eğitim Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Fahri Yazıcı, Siyasi Parti temsilcileri, STK'lar Kurum Müdürleri ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.

Safranbolu Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları programla devam etti.

Program 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeni ile düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Hatıra fotoğrafının çekilmesi ile program sona erdi. - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, Safranbolu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tohum üretilecek
15:12 Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu
15:11 Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı
15:11 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 69'uncu gün
15:10 Atmacalar bu kez özgürlüğe kanat çırptı
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:13:45