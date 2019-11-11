Haberler » Güncel » Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı - Haber

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Eyüpsultan'da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

11.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:00Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Eyüpsultan'da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği anma konseri düzenledi. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eyüp Musiki Vakfı "Eyüp'ün Sesleri Topluluğu" konserde Bülbülüm Altın Kafeste, Yanık Ömer, Kışlalar Doldu Bugün, Çökertme, Vardar Ovası gibi birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Türk Sanat Müziği'nin başarılı isimlerinden Aylin Şengün Taşçı'nın da yer aldığı konser izleyicilerin büyük beğeni topladı. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:38 Valilik: Lemesurier'in ölümüyle geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır
14:33 Aşkale'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
14:33 GKV'li öğrenciler Atatürk'ün anıları canlandırdı
14:33 (Özel)İstanbul'da barajların doluluk oranı alarm veriyor
14:33 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
14:33 İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu
14:14 İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının bedeninde kesik izlerine rastlandı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 14:39:50