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Gazi Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a gelişinin 100. yılı kutlanacak

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a Gelişinin 100. Yılını düzenlenecek programla kutlayacaklarını belirtti.

20.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:53 Gazi Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a gelişinin 100. yılı kutlanacak
Belediye Başkanı Özkan Altun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a Gelişinin 100. Yılını düzenlenecek programla kutlayacaklarını belirtti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye'nin Bünyan'a Gelişinin 100. Yılını Bünyan Belediyesi ve Bünyan Dostları Grubu Derneği işbirliğinde 22 Aralık Pazar günü tarihi Kervansarayında düzenleyecekleri program ile kutlayacaklarını söyledi.

Başkan Altun;" Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye Sivas'tan Kayseri istikametine gelirken Sultanhanı mahallemizde dönemin Belediye Reisi Nail Ağa ve vatandaşlar tarından karşılanmış ve ağırlanmıştır. Bizde o tarihi günün 100.yılında Bünyan Dostları Grubu Derneğimizle bir etkinlik hazırladık. Yapılacak yürüyüş ve tarihi Sultanhanı Kervansarayımızda gerçekleştireceğimiz program ile bu özel günü kutlayacağız" dedi.

Yapılacak programın detayları hakkında bilgi veren Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim ise" Bünyan Musaşeyh - Sultanhanı güzergahında 17 kilometrelik yürüyüş ve sonrasında tarihi Sultanhanı'nda düzenlenecek programa tüm halkımızı bekliyoruz. İsteyenler yürüyüşe, isteyenler Sultanhanı Kervansarayı'nda yapılacak programa katılabilir. Vatandaşlarımızın 100 Yılda bir yapılan bu etkinliğe katılımından onur duyarız" diye konuştu.

22 Aralık Pazar günü yapılacak anlamlı etkinliğin program akışı ise şu şekilde: Saat 07.00: Kayseri İpek Saray AVM önünden servislerle Bünyan'a hareket, Saat 08.00: Bünyan merkez Köprübaşı Atatürk anıtı önünden yürüyüşe başlama,Yaklaşık 17 km'lik yürüyüş, Saat 11.00 Musaşeyh köyünde kahvaltı molası, Saat 14.00: Sultanhanı Kervansarayına varış, Saat 14.30 : Mini Konser ve konuşmalar, Saat 15.00 : Yemek ikramı, Saat 16.30 : Kayseri'ye dönüş - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Özkan Altun, Sultanhanı, Bünyan, Güncel

Kaynak: İHA

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