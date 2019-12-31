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Gazi Muzaffer Canpolat'a Milli Mücadele Madalyası verildi

Kıbrıs Barış Harekatına katılan Muharip Gazi Muzaffer Canpolat, Çiçekdağı ilçesinde "Milli Mücadele Madalyası" adlı.

31.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:09 Gazi Muzaffer Canpolat'a Milli Mücadele Madalyası verildi
Kıbrıs Barış Harekatına katılan Muharip Gazi Muzaffer Canpolat, ilçesinde "Milli Mücadele Madalyası" adlı.

Milli Mücadele Madalyası tevcih törenine Çiçekdağı İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Kemal Parlak ve yönetim kurulu üyesi gaziler katıldı.

Gazi Muzaffer Canpolat'a Milli Mücadele Madalyası, İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş tarafından verildi. Kaymakamlıkta düzenlenen madalya tevcih töreninin ardından şehitler anısına Çiçekdağı İlçesinde yer alan şehit ailelerine de plaket takdimi yapıldı. Yapılan tören sonrası Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak ve yönetim kurulu üyesi gaziler, Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nu ziyaret etti. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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