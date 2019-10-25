Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 1993 mezunları tarafından "Gazi'nin İzinde 26 Yıl" plastik sanatlar sergisi düzenlendi.

Küratörlüğünü Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Gürkan Uzunköprü'nün yaptığı ve cumhuriyetin ilanının 96. yılına ithaf edilen sergide, 1993 mezunu 21 ressamın 30 eseri Devecihan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Uzunköprü, sergi açılışında yaptığı konuşmada, 1993 mezunlarının aynı sergide bir araya geldiğini söyledi.

Sergide farklı tekniklerle yapılmış resimlerin bulunduğunu belirten Uzunköprü, "1993 mezunu hoca arkadaşlarımızla yapılan bir sergi. 21 arkadaşımızın 30 eseri sergide yer alıyor. Seramik, yağlı boya, taş baskı ve akrilik gibi farklı tekniklerde yapılmış resim çalışmaları bulunmakta. Bu sergini ilkini mezuniyetimizin 24'üncü yılında İzmir'de Ege Üniversitesinde yaptık. Geçen yılda 25'incisini Ankara'da Gazi Üniversitesinde gerçekleştirdik. Bu yıl da Trakya Üniversitesinin katkılarıyla Edirne'de yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Serginin onur konuğu Gazi Üniversitesi 1951 yılı mezunu emekli resim öğretmeni Tayyip Yılmaz da sergiyi çok beğendiğini ifade etti.

Türkiye'nin farklı yerlerinde resim öğretmenliği yaptığını belirten, yaşamı boyunca resim yapıp fotoğraf çektiğini ve yakın bir zamanda bir sulu boya sergisi açmak için çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA