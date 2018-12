Gazi oldukları durağa asker künyeleri ile geldiler

Kaynak: İHA

Gazi oldukları durağa asker künyeleri ile geldilerKayseri'deki saldırının 2. yıldönümünde şehit komandolar anıldıKAYSERİ - Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker, olayın 2. yıldönümünde anıldı. Saldırıda gazi olan askerlerde, anma törenine asker künyeleri ile geldi. Kayseri'de 17 Aralık 2016 yılında meydana gelen olayda, Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 askerde yaralandı. Saldırının 2. yılında şehit olan 15 asker, patlamanın meydana geldiği durak önünde anıldı.Kayseri 1. Komando Tugayı'nda askerliğini yapmış eski komandoların oluşturduğu Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneği üyeleri ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi üyeleri Köşk Kışla önünde toplanarak durağa kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir açıklama yapan Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneği Başkanı Erkan Hiçyılmaz, "17 Aralık 2016'da şehit olan 15 kardeşimizi her sene olduğu gibi bu sene de burada anmaya geldik. Dileriz böyle hain ve menfur saldırılar olmaz. Bizler her zaman kardeşlerimizin yanındayız ve arkasındayız" dedi.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da, "Kayserimizde haince bir saldırı olmuş, 15 ana kuzusu hakka yürümüş ve şehadet şerbetini içmişlerdir. Bugün burada şehitlerimizi unutmadığımızı ve unutturmadığımızı bir daha göstermek amaçlı, burada şehit düşen kardeşlerimizin anne ve babalarıyla birlikte buradayız. Şehit anne ve babalarımız aynı durakta vatan nöbetini tutmaya devam etmektedir. Bugün ve yarında burada olacaklardır. Şuan burada 34 yıl önce askerlik görevini icra ederken 2 yıl önce burada şehit düşen kimilerinin evladı yaşında olanlar için burada askerlik yapmış olan büyüklerimiz de buradadır. Türkiye'nin 81 ilinden buraya gelip burada buluşup Türkiye'nin birliğini, dirliğini ve beraberliğini bir kez daha vurgulamak için hep beraberlerdir" ifadelerini kullandı.Hain terör saldırında oğlu şehit düşen Hüseyin Özen de, Kocaeli'nden gelerek anma törenine katıldı. Özen, "Oğlumla bir akşam öncesi görüştüm. Cumartesi sabahı çarşıya çıkacağını söylemişti. Sabah haberlerde Kayseri merkez diye bir altyazı gördüm. Çarşıya çıkan askerler deyince oğlumun telefonunu aradım. Telefon kapalıydı, acaba düştü mü diye düşündüm. Burada ki arkadaşlarını aradık. Onlardan da bilgi alamadık. Bizim için zor günler geçti. 2 sene oldu ama geçen akşam rüyamda gördüm. Hiçbir şey olmamış gibi yanıma geldi. Bana gazetede bir iş ayarlamamı söyledi. Uyandığım da ise maalesef ki rüyaymış. Şehit ailelerimiz Allah sabırlar versin" şeklinde konuştu.Şehit annesi Hayriye Özen de, "Acılı bir anne ne anlatabilir ki özlemden başka bir şey yok. Yeri dolmayan bir evlat sevgisi var. Onun yeri bambaşka oldu. Özledikçe bana ağır basıyor. Ayrılmayan 3 parçamdan biriydi kaldı iki parçam" diyerek gözyaşı döktü.Saldırıda gazi olan Mustafa Uçar, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydederek, "17 Aralık 2016'da ki bu vahim olayda 15 şehidimiz ve 54 gazimizi anmak için buraya geldik. 15 şehidimizi hiçbir şekilde unutmuyoruz. Her sene ve her şekilde burada olacağız. Yine şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz. Bizim acımız ilk gün ki gibi taze. Hiçbir şekilde de unutmaya niyetimiz yok" dedi.Konuşmaların ardından komando marşı okundu ve şehitlerin ismi okunarak 'Burada' diye bağrıldı.