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Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine yürekten inandıklarını bildirdi.

10.10.2019 22:18Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine yürekten inandıklarını bildirdi.
Çelik yaptığı yazılı açıklamada, sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı "Barış Pınarı Operasyonu" nedeniyle çıktığı kutlu seferi, şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimize üstün başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine zaferleri taçlandırarak, üstün başarılarla döneceklerine yürekten inanıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da bize ihtiyaç duyulursa seve seve cephede en önde yer almaya hazırız. Rabbim yar ve yardımcıları olsun."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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