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Gazi stadı çevresindeki düzenleme çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Gazi Stadı çevresinde gerçekleştirilen düzenleme ve peyzaj çalışmalarının ardından stadın açık tribün girişlerinin bulunduğu bölüme satış büfeleri yerleştirildi.

18.09.2019 09:55Gazi stadı çevresindeki düzenleme çalışmaları sürüyor
Nevşehir Belediyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Gazi Stadı çevresinde gerçekleştirilen düzenleme ve peyzaj çalışmalarının ardından stadın açık tribün girişlerinin bulunduğu bölüme satış büfeleri yerleştirildi.

Gazi Stadı'nın bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması sonrasında Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla Gazi Stadı çevresinde başlatılan düzenleme ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Stadın giriş kapılarının ve yaya kaldırımlarının yenilenerek giriş bölümünde peyzaj çalışmalarının yapılmasının ardından Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından açık tribün girişlerinin bulunduğu bölüme satış büfeleri yerleştirildi.

İmalatı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde belediye ekiplerince gerçekleştirilen satış büfeleri vinç yardımı ile yeni yerlerine konulurken çalışmaları Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Ersan Erkut birlikte izleyerek proje hakkında bilgiler aldı. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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