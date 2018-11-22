Gazi Timur, Çocuklara Gönüllü Bağlama Kursu Veriyor

22 Kasım 2018 Perşembe 17:07



22 Kasım 2018 Perşembe 17:07

Bitlis kırsalında geçen yıl teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Kırgız asıllı Ali Timur, Tatvan ilçesinde çocuklara gönüllü bağlama eğitimi veriyor.Tatvan Belediyesi bünyesindeki Kültür Merkezi'nde açılan kursta eğitim veren Timur, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere hem bağlama çalmayı öğrettiğini hem de onların vatanına, milletine ve ailelerine hayırlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.Gençler için yürütülen sosyal projelerde gönüllü görev aldığını anlatan Timur, şöyle konuştu:"Onlara vatan ve bayrak sevgisini anlatmaya çalışıyorum. Bu toprak, bu gençler ve bu vatan bizim. Ne kadar sahip çıkabilirsen 'ne mutlu bizlere' diyorum. Terör sadece dağda değil, şehirde de var. Bizler bu gençlerimize sahip çıkmazsak, onlara doğru yolu gösterip, onlar için faydalı şeyler yapmazsak kötü niyetli insanlar gençlerimizi kandırıp, gerek uyuşturucu bataklığına sürüklenmelerini ve gerekse dağa çıkmalarını sağlarlar. Ben burada kalıp, bu gençler için gönüllü olarak öğretmenlik yapmanın ve onlara sahip çıkmanın en doğrusu olacağı kanaatine vardım. Şu anda da Tatvan Belediyesi tarafından açılan bu kursta öğrencilerime gönüllü ve ücretsiz bir şekilde bağlama dersi veriyorum. Burada türküler seslendiriyoruz."