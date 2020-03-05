Gazi torunu, şehitler için Çanakkale'ye yürüyor

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş , Tekirdağ 'a ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına elinde Türk bayrağı ile Pazartesi günü İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yola çıkan Saffet Gümüş, Tekirdağ'da karşılandı. 17 gün sürecek 400 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çanakkale'ye ulaşacak olan Gümüş, Bahar Kalkanı Operasyonu'ndaki Mehmetçiğe de moral vermek istediğini söyledi.

Saffet Gümüş, 'Yürüyüşümün sebebi bayrak için, vatan için, şehitler için. Çünkü biliyorsunuz. Bundan birkaç gün önce yiğit evlatlarımız şehit oldu. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Yürüyüşümüzün ikinci amacı bayrak için. Çünkü bayrağımız, şehit kanıyla yoğrulmuş bir bayrak. Bundan 15-20 gün önce Yunanistan'ın bir çocuğu vardı. İsminin söylemiyorum. Yunanistan'ın o çocuğuna diyorum ki bizim bayrağımız şehit kanıyla yoğruldu. Bayrağımıza değen o eli kırarız' dedi.

'VATANIMIZA, DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ?

Milli değerlere sahip çıktıklarını ifade eden Gümüş, "Bundan 105 yıl önce dedelerimiz orada şehit oldu. Çanakkale demek bir il ismi değil. Çanakkale demek Türkiye'nin varoluşu, Türkiye'nin kurtuluşu demektir. Bunun için yüzlerce, binlerce şehit verdik. O zaman tek davamız vardı. Dedelerimizin davası vatandı. Davası vatandı. Bayrak olmadan, vatanda olmadan biz olamayız. Bayrağımız, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacağız? diye konuştu.

BAYRAĞI CUMHURBAŞKANINA HEDİYE ETMEK İSTİYOR

Yürüyüşünü 18 Mart tarihinde Çanakkale'de tamamlayacağını da kaydeden Gümüş, 'Allah nasip ederse, bu kutlu bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a vermek istiyorum. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek devlet diyorum. Yürüyüşüm toplam 17 gün sürmüş olacak. 400 kilometre. Bugün 4. Gün Tekirdağ'a geldik. Tekirdağ'da güzel bir karşılama yaptı ilçe başkanımız' ifadelerini kullandı.