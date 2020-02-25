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Gazi Üniversitesi'nde "Kanayan yaramız Hocalı" isimli panel düzenlendi

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak acısı olan Hocalı Soykırımı'nın 28. yıldönümü vesilesiyle "Kanayan yaramız Hocalı" isimli panel düzenlendi.

25.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:41Gazi Üniversitesi'nde

Gazi Üniversitesi'nin Teknoloji Bölümü organizatörlüğünde Hocalı Soykırımı'nın 28. yıldönümü dolayısıyla Kanayan yaramız Hocalı isimli panel düzenlendi.

Büyükelçiliği genel sekretarı Elçin Allahverdiyev, Hazar Universitesi Temsilcisi Murat Yaşar Ekinci, Azerbaycan Kerkük Kültür ve İşbirliği Merkezi başkanı Melahat Gurbanova, AGAH başkanı Tebriz Raufoğlu ve çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Çetin Elmas`ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde Azerbaycan Türkiye Evi Başkanı, Doç. Dr. Tenzile Rüstemhanlı, Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı ve Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Mehmet Tütüncü konuşma yaparak, günün önem ve anlamına vurgu yaptılar.

Panelin sonunda konuşmacılar gençlere yarın için sosyal medyada aktif olmaları, #HocalıyaAdalet, #HocalıiçinPaylaş, #JusticeforKhojaly, #ShareforKhojaly hashtaglarıyla twit atıb, yorum yapmaları konusunda çağrıda bulundular.


Gazi Üniversitesi, Azerbaycan, Türkiye, Güncel

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