Gazi Uzman Çavuş Akyüz GATA'daki Tedavisinin Ardından Memleketine Döndü

Batman
'ın Hasankeyf
ilçesinde 4 Ekim
tarihinde PKK
'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı patlayıcının patlatması sonrasında 8 askerin şehit olduğu saldırıdan yaralı olarak kurtulan Trabzonlu uzman çavuş Muhammed Salih
Akyüz, Ankara
GATA'daki tedavisinin ardından ambulans uçakla bugün akşam saatlerinde memleketi Trabzon'a getirildi.
GATA'daki yaklaşık 40 günlük tedavisinin ardından Ankara'dan Trabzon'a getirilen gazi Akyüz'ü havalimanında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, ailesi, yakınları ve sevenleri karşıladı. Ambulans uçaktan iner inmez ambulansa konulan gazi Akyüz, baba ocağı Maçka
ilçesi Galyan-Kuşçu'daki evine götürüldü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu
, gazi Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek "Allah onu sevdiklerine ve vatanımıza bağışladı. Türkiye Cumhuriyeti
'nin terörle mücadelesi bundan sonra da kararlılıkla sürecektir" dedi. - TRABZON
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:32