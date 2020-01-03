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Gazi ve şehit yakınları lisans, sınav ve yenileme ücretinden muaf olacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan kararla Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından sunulan lisans, sınav ve yenileme eğitimi ücretlerinde şehit eş ve çocukları ile gazilerin kendileri, eş ve çocukları için muafiyet uygulanacak.

03.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:48 Gazi ve şehit yakınları lisans, sınav ve yenileme ücretinden muaf olacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan kararla Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından sunulan lisans, sınav ve yenileme eğitimi ücretlerinde şehit eş ve çocukları ile gazilerin kendileri, eş ve çocukları için muafiyet uygulanacak.

Uygulanacak muafiyet kapsamında şehit eş ve çocukları ile gazilerin kendileri, eş ve çocuklarından "sınav başvuru ücreti, lisans başvuru ücreti, lisans belgesi değişim ücreti, kayıp lisans belgesi yeniden basım ücreti, sınav sonuç itiraz ücreti, lisans yenileme eğitimi ücreti, sınav konusu (modül) yenileme eğitimi ücreti" alınmayacak. Ücret muafiyetinden yararlanacak adayların durumlarıyla ilgili belgelerle birlikte SPL Başvuru Sistemi (SBS) üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kapsam dahiline giren vatandaşlar, ücret muafiyetine ilişkin kapsam ve esaslar ile başvuru detaylarına ise SPL internet sitesinden ulaşabilecek. - ANKARA

Sermaye Piyasası Kurulu, Güncel

Kaynak: İHA

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