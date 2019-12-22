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Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu

Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yapıldı.

22.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:30 Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu
'te bu yıl ikincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yapıldı.
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyonda yarı maratonda, 15 ülkeden ve Türkiye'nin 58 ilinden 45'i milli olmak üzere 991 profesyonel atlet mücadele etti.
Halk koşusu 5 kilometrelik parkurda yapılırken organizasyona 85 bin vatandaş katıldı.
Gazi Yarı Maratonu'nda erkeklerde Sezgin Ataç 1 saat 3 dakika 54 saniyeyle birinci, Saffet Elkatmış 1 saat 4 dakika 7 saniyeyle ikinci, Alper Demir 1 saat 4 dakika 26 saniyeyle üçüncü oldu.
Kadınlar kategorisinde ise Esma Aydemir 1 saat 15 dakika 37 saniyeyle ipi göğüsledi. Aydemir'i 1 saat 15 dakika 50 saniyeyle Yayla Kılıç takip ederken, Fatma Demir ise 1 saat 16 dakika 38 saniyeyle üçüncü oldu.
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda, yarı maratonda dereceye girenlere ödülleri verilirken, halk koşusunu ilk 10'da bitirenlere bisiklet hediye edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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