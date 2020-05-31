GAZİANTEP 10 günde 10 araç çalan hırsızlık çetesine 7 tutuklama

10 günde 10 araç çalan hırsızlık çetesine 7 tutuklamaGAZİANTEP'te, 10 gün içerisinde 7 otomobil ile 3 motosiklet çalan 13 kişi polis tarafından yakalandı.

31.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:05
10 günde 10 araç çalan hırsızlık çetesine 7 tutuklama
GAZİANTEP'te, 10 gün içerisinde 7 otomobil ile 3 motosiklet çalan 13 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çeşitli semtlerde son 10 gün içerisinde meydana gelen 7 otomobil ile 3 motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili soruşturma başlattı. Araç ve motosiklet sahiplerinin ifadesine başvuran polis, daha sonra hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık şüphelisi 13 kişiyi belirleyen polis, bu kişilerin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, çaldıkları otomobil ve motosikletler de ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, çaldıkları otomobil ve motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. GAZİANTEP 10 günde 10 araç çalan hırsızlık çetesine 7 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Araç, Güncel, Haber

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