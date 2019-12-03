Haberler » Güncel » Gaziantep-11 gasp olayının şüphelileri yakalandı - Haber

Gaziantep-11 gasp olayının şüphelileri yakalandı

11 gasp olayının şüphelileri yakalandıGaziantep'te, yolda karşılaştıkları kişileri bıçakla yaralayarak para ve telefonunu gasp eden 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

03.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:43
11 gasp olayının şüphelileri yakalandı
'te, yolda karşılaştıkları kişileri bıçakla yaralayarak para ve telefonunu gasp eden 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. 11 gasp olayına karıştıkları öğrenilen şüphelilerin sokak ortasında soygun yapma anları ise kameraya yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yolda karşılaştıkları kişileri bıçaklayarak para ve telefonunu gasp eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler olayı gerçekleştirenlerin Ç.S., M.D., U.K.S. ile K.Y. olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyon ile yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerin sokak ortasında soygun yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep-11 gasp olayının şüphelileri yakalandı

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20 Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı - Haber
17:19 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın mağazası açıldı -2 - Haber
17:15 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haber
17:14 Başkan Say'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret - Haber
17:14 Elazığ'da Jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:21:21