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GAZİANTEP 110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı

110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeni ile evinden çıkmayan Fatma Tıraş (110)'ı jandarma ekipleri ziyaret ederek gıda paketi verdi.

03.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:24
110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeni ile evinden çıkmayan Fatma Tıraş (110)'ı jandarma ekipleri ziyaret ederek gıda paketi verdi.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkmaları yasaklanan 6 çocuk 26 torun sahibi Fatma Tıraş'ı ve birlikte yaşadığı kızı Yüksel Tıraş(65)'ı jandarma ekipleri ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Grubu ziyaret etti. Gıda paketi ile temizlik malzemesi verilen Fatma Tıraş duygulanırken, vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Tıraş, "Evde kalıyorum, bu yaşıma geldim görmediğimi gördüm. İnsanlar birbirine yaklaşmasın bunu düşünsünler. Çocuk değiliz, millet çocuk değil düşünsünler. Gitmesinler, çıkmasınlar dışarıya böyle olmaz "dedi.
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GAZİANTEP 110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Jandarma, Güncel

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GAZİANTEP 110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı
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