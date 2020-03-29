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GAZİANTEP 14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştu

14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştuGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Almanya ve Belçika'da 14 gün kaldıktan sonra yurda dönen 11 öğrenci, 1 öğretmen ile kendilerini havalimanında karşılayan araç sürücüsü 14 günlük karantina...

29.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:02

14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Almanya ve Belçika 'da 14 gün kaldıktan sonra yurda dönen 11 öğrenci, 1 öğretmen ile kendilerini havalimanında karşılayan araç sürücüsü 14 günlük karantina süresi sonunda ailelerine kavuştu.

İslahiye Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım bölümünde eğitim gören 11 öğrenci, Erasmus programı kapsamında 'Yaşlılar Candır' projesi ile Almanya ve Belçika'ya gitti. 2 ülkede 14 gün süren eğitim sonrası Türkiye'ye dönen 11 öğrenci ve 1 öğretmen 15 Mart günü Adana Havalimanı'nda karşılandı. Yurt dışından gelen öğrenciler, öğretmen ve kendilerini karşılayan şoför sağlık taramasında geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tarama sonrası herhangi bir sağlık sorunu rastlanmayan 13 kişi, tedbir amaçlı okulun öğrenci yurduna yerleştirilerek gözlem altına alındı.

Yurt dışından gelenler ile ilgili başlatılan tedbirlerin uygalanarak karantinaya alınan öğrencilerin 14 gün boyunca ateşleri ölçülerek sağlıl kontrollleri yapıldı. Karantina süresinin dolmasıyla öğrenciler son kez ateşleri ölçülüp kontrolleri sonrası taburcu edilip ailelerine teslim edildi.

Öğrencilerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler 14 gün süren karantinanın ardından aileleriyle vatandaşlara salgına karşı evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

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GAZİANTEP 14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, İslahiye, Belçika, Güncel

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GAZİANTEP 14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştu

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