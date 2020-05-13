GAZİANTEP 14 yaşındaki Metehan, tıraş olamadı

14 yaşındaki Metehan, tıraş olamadıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 14 yaşındaki Metehan Atılgan, tıraş olmak için gittiği berberde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kabul edilmedi.

13.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:02
14 yaşındaki Metehan, tıraş olamadı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 14 yaşındaki Metehan Atılgan, tıraş olmak için gittiği berberde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kabul edilmedi.
Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Metahan Atılgan, öğle saatlerinde tıraş olmak için berber dükkanına gitti. Tıraş olmak isteyen Atılgan'a, berber Mustafa Temir, yaşının küçük olduğunu hatırlatarak kabul etmedi. Hayal kırıklığına uğrayarak dışarı çıkan Metehan Atılgan'a, yarın 4 saatlik sokağa çıkma izninde gelip tıraş olabileceği söylendi.
Evinin yolunu tutan Metahan Atılgan, "Yaşım küçük olduğu için tıraş etmediler" dedi.
Müşterilerini alınan tedbirler kapsamında randevu ile tıraş ettiğini söyleyen berber Mustafa Temir ise işyerlerinde her türlü önlemi aldıklarını da kaydetti. GAZİANTEP 14 yaşındaki Metehan, tıraş olamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çamlıca Mahallesi, İslahiye, Güncel, Haber

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