GAZİANTEP 2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı

2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandıGAZİANTEP'te, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık mezarı, define aramak amacıyla tahrip eden 6 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

24.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:50
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı
GAZİANTEP'te, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık mezarı, define aramak amacıyla tahrip eden 6 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında, Oğuzeli ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde boş arazide kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polislerin düzenlediği operasyonda, yer altında bulunan 3 odalı Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezarı tahrip eden 6 kişi, suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı. GAZİANTEP 2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Roma, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür’den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son dakika: 1 Temmuz’da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak Haber
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu Haber
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Haberler››Güncel››GAZİANTEP 2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:04: FLAŞ - Haber 14:03: Vali Şıldak Şehitliği ziyaret etti - Haber 14:03: İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının temeli atıldı - Haber 14:03: Hadim Yerköprü Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yolda genişletme çalışmaları - Haber 14:02: Yıldırım'dan komşuya yardım eli - Haber 13:52: Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak - Haber 13:21: Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi - Haber 13:02: Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız - Haberler 11:08: Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü - Haberler