Gaziantep 2019 yılında spora damgasını vurdu

Sanayisi, tatlıları, yemekleri, tarihi dokusu ve kültürü ile nam salan Gaziantep, 2018-2019 yılına Gazişehir Gaziantep, Gaziantep Basketbol, Gaziantep Polisgücü, Şahinbey Ampute, ALG Spor ve Merinosspor Kadın Voleybol takımları ile damga vurdu.



Türkiye'nin en büyük kentlerinden biri olan, sanayisiyle ihracat rekorları kıran, Gastronomi kenti olması nedeniyle turizm patlaması yaşayan Gaziantep, 2019 yılında spordaki başarıları ile adından söz ettirdi. Gazişehir Gaziantep ile Süper Lig' çıkan, Gaziantep Basketbol ile basketbol süper liginde çeyrek final oynayan, Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımları ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan, Şahinbey Ampute Futbol Takımı ile birinci lig şampiyonluğu elde eden, ALG Spor kadın futbol takımı ile lig ikinciliğini yakalayan ve Merinosspor Kadın Voleybol takımı ile namağlup şampiyon olarak birinci lige çıkmayı başaran Gaziantep kenti bu başarıları ile spor faaliyetlerinde 2018-2019 sezonuna damga vurdu.



Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e çıktı



Spordaki en önemli başarısını Gazişehir Gaziantep ile elde eden Gaziantep kenti Gaziantepspor ile veda ettiği Süper Lig'e iki yıl aradan sonra tekrar yükselme sevinci yaşadı. Spor Toto 1.Lig'de normal sezonu 59 puanla beşinci bitiren ve play-off oynamaya hak kazanan Gazişehir Gaziantep, play-off aşaması yarı finalinde Osmanlıspor'u, final aşamasında ise Hatayspor'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı göstererek Gaziantep kentinin iki yıllık hasretine son verdi.



Gaziantep Basketbol play-off oynadı



Kentin bir diğer takımı Gaziantep Basketbol ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı oyun ve başarıları ile sezonun en çok dikkat çeken takımı oldu. Ligde oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 11 mağlubiyet alarak Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni beşinci bitiren Gaziantep Basketbol play-off aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Gaziantep Basketbol play-off aşamasındaki üç maçın ikisini kaybederek çeyrek finalde elenmesine rağmen sporseverlerin takdirini kazanmasını bildi.



Merinosspor Kadın Takımı voleybol birinci ligine yükseldi



Gaziantep'i kadın voleybolunda temsil eden ve Türkiye Bayan Voleybol 2. Liginde mücadele eden Merinosspor ise namağlup unvanla şampiyon olarak kadınlar voleybol birinci ligine çıkma başarısı gösterdi. Mersin'de düzenlenen 2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Kadınlar final müsabakalarında rakiplerinin hepsini mağlup eden Merinosspor Gaziantep'i Voleybol 1. Lig'inde temsil etme başarı gösterdi.



Polisgücü hokey takımı Avrupa şampiyonu oldu



Gaziantep kentini sporda başarı ile temsil eden Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımları da 2019 yılında önemli başarılar elde etti. Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı bu yıl önce Erkekler Süper Ligi'ni namağlup bitirerek şampiyon oldu. Sonrasında ise "EuroHockey Club Challenge III 2019 Men" finalinde Macaristan'ın Soroksári–Olcote HC takımını 6-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı ise 2018-2019 sezonu Açık Alan Kadınlar Süper Ligi'ni namağlup unvanla tamamlayarak şampiyonluk kupasını kazandı.



Şahinbey Ampute ilk kez şampiyon oldu



Gaziantep'te gurur yaşatan bir başka spor dalı ise ampute futbol oldu. Şahinbey Belediye Ampute futbol takımı 2018-2019 Ampute Futbol Süper Lig'ini 17 galibiyet ve 1 beraberlik ile namağlup şekilde şampiyon bitirirken 88 gol atıp, kalesinde sadece 4 gol yedi.



ALG Spor şampiyonluğu son maçta kaçırdı



Gaziantep kenti kadın futbolunda da önemli başarılar gördü. Kadınlar 1.Lig'inde ilk kez mücadele eden ve normal sezonu Beşiktaş ile aynı puan ve aynı averajda bitiren Gaziantep ALG Spor final karşılaşması oynamaya hak kazandı. Aynı puan ve averaj nedeniyle statü gereği Beşiktaş ile final maçına çıkan ve bu karşılaşmayı 1-0 kaybeden ALG Spor ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1.Lig'ini ikinci olarak tamamlayarak Gaziantep'e farklı bir heyecan yaşattı.



Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye takımı namağlup şampiyon oldu



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Basketbol Süper Liginde mücadele eden Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ise bu sezon Yunanistan'da düzenlenen EuroLeague-3 grup maçlarında şampiyon oldu. EuroLeague-3 C grubu ikinci maçında Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı rakibi Polonya'nın IKG Koncantin takımını 86-36, ikinci maçında Yunanistan'ın Megas Alexsandros takımını 76-31 ve üçüncü maçında ise Fransa'nın Marsilya takımını 66-50 mağlup ederek namağlup grup şampiyonu oldu.



Bu yıl bu gibi pek çok başarıya şahit olan Gaziantep kenti amatör branşlarda da önemli başarılar elde etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA