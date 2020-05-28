GAZİANTEP 3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı

3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 2 bisiklet çalan ve 2 ayrı araçtan da hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

28.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:40
3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 2 bisiklet çalan ve 2 ayrı araçtan da hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.
Nizip'te, park halindeki 2 araçtan hırsızlık yapıldığı ve 2 apartmanda da bisiklet çalındığı ihbarı yapıldı. Hırsızlık mağdurlarının şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık yapan 3 kişiyi belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, polisin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette işlemleri devam ediyor. GAZİANTEP 3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Nizip, Güncel, Haber

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