GAZİANTEP 450 metreden düşen amatör dağcı, toprağa verildi

450 metreden düşen amatör dağcı, toprağa verildiKAHRAMANMARAŞ'ta, Düldül Dağı'nda 450 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitiren amatör dağcı ve öğretmen Murat Kargın (43), memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

05.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:04
450 metreden düşen amatör dağcı, toprağa verildi
KAHRAMANMARAŞ'ta, Düldül Dağı'nda 450 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitiren amatör dağcı ve öğretmen Murat Kargın (43), memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep Zirve Dağcılık Kulübü üyesi Murat Kargın, Ali Ekber Görür ve Sevgi Erol dün Kahramanmaraş'ta bulunan Düldül Dağı'na çıktı. İddiaya göre, amatör dağcılar dönüşe geçerken saat 19.30 sıralarında sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Bu sırada dağcılardan Murat Kargın yaklaşık 450 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin bulduğu Ali Ekber Görür ile Sevgi Erol hastanede tedaviye alındı.
Hayatını kaybettiği belirlenen Murat Kargın'ın cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat çalışmanın ardından düştüğü yerden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan 2 çocuk babası Kargın'ın cansız bedeni, memleketi Gaziantep'e getirildi.
MESLEKTAŞLARI DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Kargın için, Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazına Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Kargın'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Murat Kargın'ın eşi kocasının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kargın'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi. GAZİANTEP 450 metreden düşen amatör dağcı, toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Ali Ekber, Gaziantep, Güncel, Haber

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