GAZİANTEP 5 kişiyi alıkoyup, gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme

5 kişiyi alıkoyup, gaspeden şüpheliden gazetecilere tekmeGAZİANTEP'te 5 kişiyi alıkoyup işkence ederek para, altın ve cep telefonlarını gasp eden C.S. (25) yakalandı.

26.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:46
5 kişiyi alıkoyup, gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
GAZİANTEP'te 5 kişiyi alıkoyup işkence ederek para, altın ve cep telefonlarını gasp eden C.S. (25) yakalandı.
Gaziantep'te farklı tarihlerde polise başvuran 5 kişi, alıkonulup işkenceye maruz kaldıklarını ve silah zoruyla değerli eşyalarının gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur kişilerin C.S. tarafından alıkonularak gasp edildiğini belirleyen polis, şüpheliye ulaşmak için takibe başladı. Polis ekiplerinin 2 ay süren takibinin ardından şüphelinin bulunabileceği adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan adreslerden birisinden kaçmaya çalışan C.S., kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan C.S., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye girişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tekme atmaya çalışan C.S., polisler tarafından engellendi. GAZİANTEP 5 kişiyi alıkoyup, gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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