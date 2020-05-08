Haber, Son Dakika, Haberler

GAZİANTEP Açılış hazırlıkları yapan berberlerde randevu yoğunluğu

Açılış hazırlıkları yapan berberlerde randevu yoğunluğuGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 11 Mayıs'ta açılacak berberlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor.

08.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:01
Açılış hazırlıkları yapan berberlerde randevu yoğunluğu
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 11 Mayıs'ta açılacak berberlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor.
İlçede faaliyet gösteren 45 erkek kuaförü, 25 kadın kuaförü ile güzellik merkezi 50 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapandı. Faaliyetlerine 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden başlayacak olan berber ve kuaförler bir yandan hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da telefonla randevu yoğunluğu yaşıyor. Belediye ekipleri de işyerlerinde dezenfekte çalışması yapıyor. Çamlıca Mahallesi'ndeki iş yerinde 4 olan koltuk sayısını 2'ye düşüren erkek kuaförü Mustafa Temir, "50 gün sonra müşterilerimize hizmet vereceğimiz için mutluyuz. Pazartesi gününden itibaren randevu alan müşterilerimiz için hizmette olacağız. Kendi sağlığımız ve müşterilerimizin sağlığı için kurallara uyarak çalışma yapacağız. Çalışmayı ve müşterilerimizi çok özledik. Randevularımızı da almaya başladık" dedi. GAZİANTEP Açılış hazırlıkları yapan berberlerde randevu yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İstanbul Valiliği’nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Pakistan’da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Haber
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Acun Ilıcalı’nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti’nin oyu arttı, CHP’nin oyu ise azaldı Haber
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler Haber
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Haberler››Güncel››GAZİANTEP Açılış hazırlıkları yapan berberlerde randevu yoğunluğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:10: Afrika ülkesi Cibuti IMF'den borç alacak - Haber 01:06: Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Sera Gölü Yolu yeniden ulaşıma açıldı - Haber 01:04: Sakarya'da suç örgütü operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haber 01:03: Eskişehir'de 5'inci kez sokağa çıkma kısıtlaması - Haber 01:02: Bursa'da yeniden sessizlik başladı - Haber 00:10: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti - Haber 00:08: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti - Haber 23:10: İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi - Haber 22:48: Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi - Haberler 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler