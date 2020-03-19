Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Haberler

Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Gaziantep-Adana otobanında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

19.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:20
Gaziantep-Adana otobanında zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Gaziantep- Adana otobanında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Adana otobanında akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, bir kamyonet ve bir tır olmak üzere toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bazı araçlar kaygan yolda savrularak devrildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından durum trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere götürdü. Yaşanan kazanın ardından otobandaki trafik akışı ise bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, Adana, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Haberler
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haberler
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Haberler
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading