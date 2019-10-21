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Gaziantep adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti

Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gittiGaziantep'te küçükbaş hayvan almak için yola çıkan İhsan Yeter'e (34), adres sormak için kamyonetinden indiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı.

21.10.2019 11:56
Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti
Gaziantep'te küçükbaş hayvan almak için yola çıkan İhsan Yeter'e (34), adres sormak için kamyonetinden indiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı. 2 çocuk babası Yeter, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Gaziantep- Nizip Karayolu'nun bağlantı noktasında meydana geldi. Nakliye işiyle uğraşan İhsan Yeter, küçükbaş hayvan almak isteyen müşterisi ile yola çıktı. Yeter, gidecekleri yeri bulamayınca adres sormak için 27 AAZ 638 plakalı kamyonetinden indi. Ancak bu sırada İhsan Yeter'e henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası İhsan Yeter'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İhsan Yeter'in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Jandarma ekipleri ise Yeter'e çarpıp kaçan sürücüyü belirleyerek için çalışma başlattı.
Gaziantep adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti

Gaziantep, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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